كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟.. أولى مبادرات كلية الحرم المكي الشريف

نظمت كلية الحرم المكي الشريف لقاءً بعنوان (كيف نكون قدوة بلغة القرآن)، وذلك ضمن مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.



وتخلل اللقاء حديث عن عظمة القرآن الكريم وأهمية الانتفاع به وما يربط اللغة العربية من معان وقصص وردت في القرآن وتأصيلها لدى الحضور.



وأوضح عميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عبد الله سعيد العتيبي أن هذه المبادرات المباركة تأتي باكورة لمجموعة من المبادرات القيّمة التي تعم بالنفع وتأصّل معاني اللغة العربية (لغة القرآن) لدى طلاب الكلية.



وأشار إلى أن ذلك يأتي بمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني وحرص دائم على توصيل الرسالة العلمية الرصينة للطلاب من قِبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس .