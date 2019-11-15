بدوي: دراسة الإرهاب في مصر تكشف جسامة الظاهرة

أكد النائب، احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، الأهمية الشديدة، التي تنطوي عليها الدراسة التي أعدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لعرضها بندوة ضخمة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، حول "الإرهاب فى مصر".



ونوه في بيان له، بالجهود الأمنية الهائلة التى يبذلها رجال الأمن للتصدى للارهابيين، وحجم المؤامرة المنصوبة لمصر وكم الأموال التى تنفق لإشاعة الفوضى، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لدحر الإرهاب تماما في مصر.



ورصدت الدراسة، تنفيذ 574 حملة أمنية للتصدى لعمليات إرهابية. واستهداف 7177 إرهابيا بين قتيل وجريح، قائلا إن هذه الارقام تؤكد جسامة الفعل الإرهابي في مصر.

