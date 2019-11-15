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حوادث

مرور الجيزة: نشر خدمات وسيارات شفط المياه تزامنا مع تحذيرات الأرصاد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
شوارع الجيزة
شوارع الجيزة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
تجرى غرفة عمليات مرور الجيزة، مراقبة لحظية للطرق والميادين في الشارع الجيزاوي للتدخل في حالات الطوارئ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد.

ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة مرور الجيزة الخدمات المرورية المتمركزة في كافة الشوارع باليقظة التامة والتدخل فى حالات الطواريء، لاسيما نشر سيارات شفط المياه خاصة بمطالع الكباري.

وتتولى إدارات المرور القيام بعملية ربط فيما بينها لمتابعة الأحداث والمستجدات وتوفير الدعم لكل إدارة حيث تقوم غرفة مرور الجيزة بعملية ربط مع غرفة مرور القاهرة ويربط بينهما المرور المركزي علاوة علي التنسيق مع الأجهزة الإدارية بكل محافظة.
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