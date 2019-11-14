أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 14-11-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:تواجد عدد من نجوم الأهلي على رأسهم قائد الفريق حسام عاشور في عزاء لاعب الزمالك الراحل علاء علي، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.واصل فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ لكرة اليد بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري بعد أن حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق جزيرة الورد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات البطولة.خاض رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، قبل المشاركة في المران الفني الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم.شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.تسود حالة من الترقب الشديد داخل إدارة الأهلي تجاه بعض الضغوط التي تمارس علي اللجنة المكلفة لادارة اتحاد الكرة في موقف الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.قررت النيابة العامة إخلاء سبيل حمزة صلاح أحد مشجعي النادي الأهلي المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، بضمان محل الإقامة علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في القضية.أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي لم يتلق أية مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن إجراء أي تعديل على موعد مباراة النجم الساحلي التونسي الافتتاحية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية حسام عاشور كابتن الفريق بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي كاملا أمس الأربعاء.