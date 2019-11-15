قبل بيعها.. أمن الجيزة يضبط 200 كجم مقطعات دواجن غير صالحة في الهرم

نجحت مباحث التموين بالجيزة في ضبط صاحب محل بيع دواجن بدون ترخيص وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الهرم.





وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة بقيام المدعو السيد أحمد .ع.ع سن 43 صاحب محل بيع دواجن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم الهرم بتجميع كميات كبيرة من مقطعات الدواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية ولجنة الطب البيطري استهدفت المحل المشار اليه حيث أمكن ضبط المتحري عنه.





وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على الآتى 200 كجم مقطعات دواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



