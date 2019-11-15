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حوادث

قبل بيعها.. أمن الجيزة يضبط 200 كجم مقطعات دواجن غير صالحة في الهرم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت مباحث التموين بالجيزة في ضبط صاحب محل بيع دواجن بدون ترخيص وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الهرم.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة بقيام المدعو السيد أحمد .ع.ع سن 43 صاحب محل بيع دواجن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم الهرم بتجميع كميات كبيرة من مقطعات الدواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية ولجنة الطب البيطري استهدفت المحل المشار اليه حيث أمكن ضبط المتحري عنه.

وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على الآتى 200 كجم مقطعات دواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويوجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
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