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أخبار العالم

لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:47 م
جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق
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مـــيـــــس رضــــــــــــا
وقع مركز مبادرات مسك بالسعودية اتفاقا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم الخميس.

وحضر مراسم التوقيع مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر والدكتور توني تشان، رئيس الجامعة، لتطوير برامج تسريع الشركات الناشئة وإعداد المستثمرين.

تهدف شراكة كاوست –مسك إلى تعزيز أهداف التحول الاقتصادي الطموحة في المملكة من خلال جذب أحدث الشركات الناشئة المؤثرة وأعلى المواهب الريادية للمملكة.

جدير بالذكر، أنه وعلى مدار العقد الماضي لعبت كاوست دورًا فاعلًا في تطوير بيئة ريادة الاعمال في المملكة، حيث تخرجت أكثر من 200 شركة ناشئة من برامجها التدريبية وقام صندوق تمويل الابتكارات في الجامعة بتقديم الدعم إلى 56 شركة ناشئة.

وصممت كاوست برنامج تدريبيًا شاملًا أعد خصيصًا للشركات الناشئة يشمل البرنامج دورات مكثفة بقيادة مرشدين متخصصين، واجتماعات مع الشركات والمؤسسات الصناعية، ونظرة عامة على فرص السوق المحلية. كما تتيح الجامعة للفرق المختارة لبلوغ النهائيات فرصة الوصول المباشر إلى برامجها الحديثة لريادة الاعمال، واستخدام مختبرات الجامعة المتطورة وذات الطراز العالمي والحصول على مساحات مكتبية في الحرم الجامعي، فضلًا عن الخدمات الاستشارية ومزايا برنامج رائد الاعمال المقيم (Entrepreneur-in-Residence) وتجربة الإقامة في مجتمع متنوع نابضة بالحياة والوصول الميسر الى شبكات الأسواق والصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل
لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل
لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل
لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل
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