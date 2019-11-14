ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 14-11-2019

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:28 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

شيكابالا ونجوم الزمالك يشاركون فى عزاء الراحل علاء علي.. صور

تواجد عدد من نجوم الزمالك على رأسهم قائد الفريق في عزاء لاعب القلعة البيضاء الراحل علاء علي المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف وديًا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب النادي.

جنش يعود إلى تدريبات الزمالك

خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في حمام السباحة.

أحمد مرتضى يكشف سبب ظهوره المثير فى فيديو الزمالك

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب ظهوره بشكل مرهق خلال الفيديو الذي نشره والده عبر الموقع الرسمي له أمس.

عنتر الزمالك مطلوب في دجلة مقابل عبدالعاطى

طلب مسئولو نادي وادي دجلة، استعارة محمد عنتر لاعب وسط الزمالك لمدة موسم ونصف موسم بعد خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.

حازم إمام يكشف سر غيابه عن الزمالك خلال الفترة الحالية وموعد عودته

كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، عن سر غيابه عن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية خاصة عقب استقالته من اتحاد الكرة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي وأحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكي بيده | تفاصيل

اخبار السيارات اليوم في مصر.. اسعار نيسان وهيونداي الجديدة.. نصائح القيادة الآمنة في الشبورة.. تعمل إيه لو لمبة البطارية نورت.. تعرف على أشهر سيارات الأجرة في العالم

اخبار نادي الزمالك | الفريق يخسر من دجلة وديا.. تخصيص معاش شهري لأسرة علاء علي

أخبار الزمالك اليوم.. نجوم الأبيض يشاركون في عزاء علاء علي.. وحقيقة رحيل ساسي

أخبار السيارات| أسعار كيا شوما المستعملة.. طرح بي واي دي byd F3 أوتوماتيك في مصر 2020

نشرة الرياضة.. أحمد مرتضي يعلق على فيديو الزمالك.. موقف محمد صلاح من العودة لـ ليفربول .. بشرة سارة للأهلي

ترشيحاتنا

يشارك مع السقا قريبا.. زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعافيه من السرطان

كاف يقرر دقيقة حدادا فى مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. اعرف السبب

الجثث اتفحمت زي التراب .. تفاصيل مثيرة بانفجار قرية المواسير في البحيرة | فيديو

نفدنا من الموت | ناجون من كارثة عزبة المواسير يروون لحظات الانفجار | فيديو وصور

تعرف على حقيقة وفاة الصخرة the rock خلال التصوير

محمد إمام يوجه طلبا إلى جمهوره من فرنسا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور