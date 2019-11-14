أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 14-11-2019





حازم إمام يكشف سر غيابه عن الزمالك خلال الفترة الحالية وموعد عودته



كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، عن سر غيابه عن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية خاصة عقب استقالته من اتحاد الكرة.





طلب مسئولو نادي وادي دجلة، استعارة محمد عنتر لاعب وسط الزمالك لمدة موسم ونصف موسم بعد خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، عن سر غيابه عن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية خاصة عقب استقالته من اتحاد الكرة.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:تواجد عدد من نجوم الزمالك على رأسهم قائد الفريق في عزاء لاعب القلعة البيضاء الراحل علاء علي المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب النادي.