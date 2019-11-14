أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 14-11-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:
شيكابالا ونجوم الزمالك يشاركون فى عزاء الراحل علاء علي.. صور
تواجد عدد من نجوم الزمالك على رأسهم قائد الفريق في عزاء لاعب القلعة البيضاء الراحل علاء علي المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف وديًا
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب النادي.
جنش يعود إلى تدريبات الزمالك
خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في حمام السباحة.
أحمد مرتضى يكشف سبب ظهوره المثير فى فيديو الزمالك
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب ظهوره بشكل مرهق خلال الفيديو الذي نشره والده عبر الموقع الرسمي له أمس.
عنتر الزمالك مطلوب في دجلة مقابل عبدالعاطى
طلب مسئولو نادي وادي دجلة، استعارة محمد عنتر لاعب وسط الزمالك لمدة موسم ونصف موسم بعد خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.
حازم إمام يكشف سر غيابه عن الزمالك خلال الفترة الحالية وموعد عودته
كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، عن سر غيابه عن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية خاصة عقب استقالته من اتحاد الكرة.
شيكابالا ونجوم الزمالك يشاركون فى عزاء الراحل علاء علي.. صور
تواجد عدد من نجوم الزمالك على رأسهم قائد الفريق في عزاء لاعب القلعة البيضاء الراحل علاء علي المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف وديًا
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب النادي.
جنش يعود إلى تدريبات الزمالك
خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في حمام السباحة.
أحمد مرتضى يكشف سبب ظهوره المثير فى فيديو الزمالك
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب ظهوره بشكل مرهق خلال الفيديو الذي نشره والده عبر الموقع الرسمي له أمس.
عنتر الزمالك مطلوب في دجلة مقابل عبدالعاطى
طلب مسئولو نادي وادي دجلة، استعارة محمد عنتر لاعب وسط الزمالك لمدة موسم ونصف موسم بعد خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.
حازم إمام يكشف سر غيابه عن الزمالك خلال الفترة الحالية وموعد عودته
كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، عن سر غيابه عن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية خاصة عقب استقالته من اتحاد الكرة.