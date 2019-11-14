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رياضة

عماد متعب يتغنى بـ مصطفى محمد والمنتخب الأولمبي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:37 م
عماد متعب
عماد متعب
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عمرو ابوبكر
تحدث عماد متعب مهاجم فريق الكرة بالأهلي الأسبق، عن منتخب مصر الأولمبي والأداء الفني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتمكن منتخب مصر الأولمبي من الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1، وأحرز مصطفى محمد هدفي الفوز بالمباراة.

وقال عماد متعب خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت، إن أول ما سحبت قرعة البطولة قالوا إن يدي ثقيلة، وشوقي غريب ومعتمد ووائل رياض تحدثت معهم عن تفاؤلي باللاعبين والجهاز الفني والقدرة على الفوز بالبطولة".

وتابع: "الذي يريد أن يحقق اللقب يواجه أي فريق، ومتبقي لنا 90 دقيقة على الصعود للأولمبياد".

ووجه عماد متعب نصيحه لـ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، قائلًا: "إنه واحد من أفضل المهاجمين المتواجدين لكن سيكون أفضل إذا استمر وتعلم المزيد".
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