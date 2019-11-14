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رياضة

تصريح جريء.. لاعب المنتخب الأولمبي يتحدث عن خطأه في لقاء غانا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تحدث محمد عبد السلام مدافع المنتخب الأولمبي، في المباراة الماضية أمام غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي أحرز منها البلاك ستارز هدفهم الثاني أمام الفراعنة.

وقال عبد السلام، إن جميع اللاعبين يرتكبون أخطاء وهذا أمر طبيعي خاصة في خط الدفاع، مشيرا إلى أنه تجاوز الأمر سريعا بمساعدة زملائه ونجح الفريق في تحقيق الفوز.

وتابع أن الفوز على الكاميرون مهم للمنتخب من أجل تحقيق العلامة الكاملة مما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مواجهة الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
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