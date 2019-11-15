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مرأة

بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
منى زكى
منى زكى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منى زكى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى دبى.

ظهرت منى زكى فى الصور بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست مى جلال، مرتدية فستان طويل باللون الأسود وذا أكمام طويلة، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Fendi، وقد اتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقها، و بحزام حول منطقة الخصر.

وأكملت منى زكى إطلالتها بمجوهرات راقية من دار الأزياء BVLGARI، فيما انتعلت حذاء أسود ذا كعب عالى وكلاتش متوسط الحجم من Christian Louboutin، واعتمدت منى على خصلات شعرها المموج والمنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور
بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور
بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور
بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور
بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور
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