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رياضة

رونالدو يحقق رقمًا مميزًا بـ هاتريك أمام ليتوانيا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:53 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد رشاد
حقق النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، رقمًا مميزًا بالهاتريك الذي أحرزه في شباك ليتوانيا فى إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية .

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة البرتغال وليتوانيا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وسجل رونالدو 30 هدفًا أو أكثر على الأقل في مختلف البطولات خلال عام ميلادي واحد للمرة الـ 13 على التوالي.

وبات رونالدو يمتلك 55 هاتريك في مسيرته، بواقع 44 مع فريقه السابق ريال مدريد، و 9 مع المنتخب البرتغالي، وهاتريك مع فريقه الحالي يوفنتوس، و هاتريك مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.
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