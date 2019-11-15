حارس المنتخب الأولمبي يعبر عن سعادته في الوصول لنصف النهائي

أعرب عمر صلاح حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز علي منتخب الكاميرون، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ، والتي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



وقال صلاح: "ابارك للاعبين والجهاز الفني والجمهور على الصعود الى قبل النهائي".



وتابع "الجمهور يمثل دافع كبير لنا خلال المباريات، ونتمني ان يزيد العدد خلال اللقاء المقبل، الذى سيحسم صعود المنتخب إلي الاولمبياد".



منتخب مصر كان قد حقق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات، ليتصدر المجموعة الأولى، ويصعد الى الدور التالي بصحبة منتخب غانا الذي احتل وصافة المجموعة.