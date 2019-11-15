يوهانسن عيد تكشف حقيقة وصول "جودة التعليم" لـ العالمية

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أنها تابعت حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها الذي قالت فيه مؤخرا (وصلنا للعالمية ونسعى للريادة الإفريقية والعربية).



وشرحت يوهانسن خلال لقاء عقده مع عدد من الاعلاميين المقصود من هذا التصريح حيث قالت : أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، حققت الكثير من الانجازات الدولية خلال الفترة الاخيرة ، مؤكدة أن الهيئة دخلت في شراكات كثيرة مع المنظمات العالمية مثل منظمة اعتماد هيئات التعليم العالي في أمريكا ، كما صرنا أعضاء في منظمة international quality group) CIQG ) التي تشمل كل هيئات الجودة العالمية ، كما اصبحنا أيضا أعضاءا في الشبكة العربية لمؤسسات التعليم العالي



وأوضحت يوهانسن أنه على المستوى الافريقي ، لقد حصلت الهيئة على اعتراف من مبادرة تنسيق التعليم العالي وضمان الجودة والاعتماد بإفريقيا Initiative HAQAA لتصبح الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر في صدارة هيئات جودة التعليم والاعتماد في إفريقيا والشرق الأوسط ، كما حصلت الهيئة على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات .



وقالت : نسعى لاسترداد مكانتنا مرة اخرى وسط الدول الاخرى ، و كانت لابد أن نبدأ تحقيق هذا الهدف بأول خطوة و هي الحصول على اعتراف الهيئات العالمية الكبرى .