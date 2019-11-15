ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يوهانسن عيد تكشف حقيقة وصول "جودة التعليم" لـ العالمية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
يوهانسن عيد
يوهانسن عيد
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أنها تابعت حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها الذي قالت فيه مؤخرا (وصلنا للعالمية ونسعى للريادة الإفريقية والعربية).

وشرحت يوهانسن خلال لقاء عقده مع عدد من الاعلاميين المقصود من هذا التصريح حيث قالت : أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، حققت الكثير من الانجازات الدولية خلال الفترة الاخيرة ، مؤكدة أن الهيئة دخلت في شراكات كثيرة مع المنظمات العالمية مثل منظمة اعتماد هيئات التعليم العالي في أمريكا ، كما صرنا أعضاء في منظمة international quality group) CIQG ) التي تشمل كل هيئات الجودة العالمية ، كما اصبحنا أيضا أعضاءا في الشبكة العربية لمؤسسات التعليم العالي

وأوضحت يوهانسن أنه على المستوى الافريقي ، لقد حصلت الهيئة على اعتراف من مبادرة تنسيق التعليم العالي وضمان الجودة والاعتماد بإفريقيا Initiative HAQAA لتصبح الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر في صدارة هيئات جودة التعليم والاعتماد في إفريقيا والشرق الأوسط ، كما حصلت الهيئة على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات .

وقالت : نسعى لاسترداد مكانتنا مرة اخرى وسط الدول الاخرى ، و كانت لابد أن نبدأ تحقيق هذا الهدف بأول خطوة و هي الحصول على اعتراف الهيئات العالمية الكبرى .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

اليماني: المنتخب الأول خيب الآمال.. وأداء الأولمبي رسالة قوية.. فيديو

ماذا يفعل فايلر في التتش خلف الستائر المغلقة؟

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

غريب و عجيب.. رشا مجدي عن أداء المنتخب الأول

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور