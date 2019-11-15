برلماني يطالب بتعاون جميع الوزارات من أجل جذب شريحة أكبر من السائحين

أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين.



وقال "خاطر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن السياحة من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي لأي دولة، ولذلك يجب الاهتمام به ووضع على طاولة الرئاسة لما له من دور مهم في زيادة العوائد الاقتصادية على الدولة.



وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة من أجل جذب السائحين إلى مصر من خلال تحسين البنية التحتية والزيارات العديدة التي قام بها خلال الفترة الماضية بهدف الود وتحسين العلاقات فضلا عن التجهيزات الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية لتوفير الراحة واجود الخدمات للسائح.



وطالب النائب بضرورة تكثيف الجهود من جانب جميع الوزارات من أجل السير على خطى الرئيس مما ينتج عنه جذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة.



يأتي ذلك بعد أن قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم إنه سيتم ادراج مادة اخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين ، موضحا إنه سيتم تفعيل مسابقة " سفير السياحة" فى المدارس لتشجيع الطلاب .



وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع إتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعى السياحى بين الطلاب ، أنه سيتم مراجعة المناهج الدراسية فى التعليم الفنى والفندقى.



ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، " إن قطاع السياحة ليس باب رزق فقط وانما هو سمعة مصر فى الخارج".