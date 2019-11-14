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رياضة

صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:45 م
صدى البلد
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نور عادل
أقيم اليوم الخميس عزاء الراحل علاء علي، والذي انتقل الي رحمة الله خلال الايام القليلة الماضية.

وتواجد عدد من نجوم الزمالك على رأسهم قائد الفريق في عزاء لاعب القلعة البيضاء الراحل علاء علي.

وجاء على رأس الحضور في العزاء المقام بمسجد الحامدية الشاذلية كل من شيكابالا ويوسف أوباما وإبراهيم صلاح وحسام عاشور وحسين السيد وأحمد الشيخ وأحمد سمير.

بينما تواجد عدد من نجوم الأهلي على رأسهم قائد الفريق حسام عاشور.
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
صور من عزاء الراحل علاء علي| شاهد
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