توافق بين القوى السياسية اللبنانية على رئيس الحكومة الجديدة.. تعرف عليه

كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن وجود توافق بين غالبية القوى السياسية التي اجتمعت في منزل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، على اختيار الوزير السابق محمد الصفدي كرئيس للوزراء.



وقالت مصادر لـ فضائية "lbc" اللبنانية إن اجتماع بيت الوسط بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والمساعد السياسي لحسن نصر الله ووزير المال في الحكومة السابقة علي حسن خليل ركز على اختيار محمد الصفدي كرئيس للوزراء.



ولد محمد الصفدي في عام 1944، وتولى عدة وزارات في أوقات مختلفة، كان آخرها وزيرا للمالية حتى فبراير من عام 2014.



وتولى الصفدي وزارة الاشغال والنقل بين أعوام 2005 حتى 2008، ووزارة الاقتصاد الوطني من عام 2008 إلى 2009، ووزير الاقتصاد ايضا من عام 2009 إلى 2011، وأخيرا وزيرا للمالية من 2011 إلى 2014.



واستقال سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق، وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحكومة، وتكليفها لتسيير الأعمال، وسط استمرار التظاهرات في الشارع اللبناني.