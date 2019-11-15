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مرأة

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من دار الأوبرا فى عمان.

خطفت نجوى كرم الأنظار بإطلالة ساحرة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، مرتدية فستان بيج منفوش وذا أكمام طويلة من توقيع المصمم اللبنانى رامى القاضى، ويتسم التصميم بالنقوشات التى جمعت بين اللون الذهبى و الفضى.

وتزينت نجوى كرم بمجوهرات راقية من gerard، فيما وضع لها خبير التجميل Wassim Mogabgab، مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصففJean El Khoury.
بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور
بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور
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