لاعب المنتخب الأولمبي: الفوز على الكاميرون معنوي

وصف كريم العراقي الظهير الأيمن لمنتخب مصر الأولمبي، الفوز على منتخب الكاميرون، بالفوز المعنوي بعدما تأكد صعود الفراعنة الي الدور قبل النهائي من الجولة الثانية، لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



وقال العراقي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هدفنا هو الفوز في جميع المباريات، مباراة الكاميرون كانت مهمة لضمان الاستمرار علي استاد القاهرة خلال الدور المقبل".



وتابع: "المدير الفني شوقي غريب حذرنا من خطورة لاعبي الكاميرون، لاسيما في الكرات الثابتة، وهو الامر الذى نجحنا السيطرة عليه خلال الشوط الثاني".



منتخب مصر، نجح في الفوز علي الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم علي استاد القاهرة، في ختام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.