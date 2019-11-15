هاري كين يعادل آلان شيرر كهداف تاريخي في إنجلترا

تألق هاري كين، مهاجم توتنهام مع المنتخب الإنجليزي في المباراة ضد مونتينيجرو ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020، بعدما سجل ثنائية في تقدم الانجليز برباعية في أقل من نصف ساعة من بداية اللقاء.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن هاري كين تفوق على فرانك لامبارد "29 هدفا: مع المنتخب الإنجليزي بتسجيل 30 هدفا ليعادل ألان شيرر، أسطورة الأسود الثلاثة ويحتل المرتبة السادسة في هدافي إنجلترا.



وأضافت الشبكة أن هاري كين سجل 30 هدفا في 44 مباراة، بينما شيرر أحرز نفس العدد من الأهداف في 63 لقاء.



وسجل رباعية إنجلترا ضد مونتينيجرو كل من تشامبرلين وثنائية لهاري كين وماركوس راشفورد.