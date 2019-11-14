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فن

أخبار الفن | رامي جمال يعدل عن تفكيره فى الاعتزال | محمد رمضان يرد على تصريحات محيي إسماعيل عنه | زكي فطين عبد الوهاب يعلن تعافيه من السرطان

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

نبيل الحلفاوي: لاعبو منتخب مصر الأولمبي كلهم يفرحوا باستثناء واحد
علق الفنان نبيل الحلفاوي عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمى، على فوز منتخب مصر الأوليمبي على نظيره الكاميروني بهدفين لهدف، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

هكمل .. رامي جمال يعدل عن تفكيره فى الاعتزال
نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على خبر نشره موقع "سي إن إن" الأمريكي عن تفكيره في الاعتزال وترك الغناء، بعد إعلان إصابته بـ"البهاق".

القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي 
يعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة.. في السطور التالية نتعرف على أعضاء لجان تحكيم المهرجان.

محمد رمضان يرد على تصريحات محيي إسماعيل عنه
صرح الفنان محيي إسماعيل لأحد الصحف المصرية بأن محمد رمضان يواجه انتقادات كثيرة قائلا "محمد رمضان يتعرض للانتقادات بسبب موهبته وهذه ضريبة النجاح والشهرة".

حقيقة زواج حمادة هلال للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل 
نشر الفنان حمادة هلال صورة برفقة طفلة ينفي فيها أنها "ابنته" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بعد انتشار الشائعات على مواقع "السوشيال ميديا" بـ انها ابنته وهي ابنة احد الجمهور.

زكي فطين عبد الوهاب يعلن تعافيه من السرطان : باى باى cancer
كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان.
وقال زكى فطين عبد الوهاب عبر صفحته على فيسبوك: "أصدقائي الأعزاء خبر سار نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر وده معناه أني تقريبا خفيت وتعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باي باي سرطان".




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