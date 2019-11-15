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حوادث

ضبط سائق بحوزته 21 بندقية خرطوش بطريق قنا الصحراوي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
ضبط سائق بحوزته ٢١
ضبط سائق بحوزته ٢١ بندقيه خرطوش
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يوسف رجب
تمكنت قوة أمنية، بطريق قنا- الأقصر الصحراوى الغربى، من ضبط سائق بحوزته ٢١ بندقية خرطوش، أثناء استقلاله سيارة ربع نقل أمام مركز نقادة.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بتمكن قوة أمنية من ضبط أحمد. س. ح سائق، مقيم بأسيوط، أثناء قيادته سيارة ربع نقل تحمل رقم ب ر ج 6829 على الطريق الصحراوى الغربى امام مركز نقاده و بحوزته 21 بندقية خرطوش.

تم التحفظ على المتهم والسيارة وما تحمله من مضبوطات وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف تفاصيل الكمية المضبوطة ومصدرها، و وجهة توزيعها.
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