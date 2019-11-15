8 حالات لمخالفات بناء لن يتم التصالح فيها.. تعرف عليها

كشفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، عن الحالات التي لا يمكن التصالح فيها في مخالفات البناء، وهي: أن، 1- يفتقد المبنى السلامة الإنشائية، 2- غير آمن على من حوله.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من الحالات الأخرى التي لن يتم التصالح فيها، أن، 3- يكون المبني متعديا على التنظيم "الشارع، 4- متعديا على الملكية العامة.



والشرط الخامس ألا تتجاوز المباني ارتفاعات الطيران المسموح به وهيئة عمليات القوات المسلحة حول المطارات والثكنات العسكرية أو التعدي على أملاك الدولة لن يتم التصالح فيها.



ولفتت إلى أن 6- المباني ذات الطراز المعماري المميز، 7- الموجودة في حرم نهر النيل، 8- المباني التي تخضع إلى وزارة الأثار لن يتم التصالح فيها.