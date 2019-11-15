ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

8 حالات لمخالفات بناء لن يتم التصالح فيها.. تعرف عليها

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:19 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
كشفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، عن الحالات التي لا يمكن التصالح فيها في مخالفات البناء، وهي: أن، 1- يفتقد المبنى السلامة الإنشائية، 2- غير آمن على من حوله.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من الحالات الأخرى التي لن يتم التصالح فيها، أن، 3- يكون المبني متعديا على التنظيم "الشارع، 4- متعديا على الملكية العامة.

والشرط الخامس ألا تتجاوز المباني ارتفاعات الطيران المسموح به وهيئة عمليات القوات المسلحة حول المطارات والثكنات العسكرية أو التعدي على أملاك الدولة لن يتم التصالح فيها.

ولفتت إلى أن 6- المباني ذات الطراز المعماري المميز، 7- الموجودة في حرم نهر النيل، 8- المباني التي تخضع إلى وزارة الأثار لن يتم التصالح فيها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يبحث مع نقابة المهندسين تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

الإسكان: متابعة الريف أهم ما يمز قانون التصالح على مخالفات البناء

الإسكان تكشف أرقاما صادمة عن عدد مخالفات البناء منذ ثورة يناير

ترشيحاتنا

شوبير يفتح النار على البدري عقب تعادل المنتخب أمام كينيا

بعد تأهل مصر وغانا.. الأفضلية لجنوب إفريقيا وصراع ثلاثي على البطاقة الثانية في ختام المنافسات

أنواع الكفر المخرج عن الملة وحكم قتل الكافر

شوبير عن البدري: لم يكن الرئيس الرسمي لبيراميدز .. فيديو

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

شاهد.. حيلة مدهشة لاصطياد الأسماك الكبيرة بالبيض والكولا والنعناع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور