أحمد أبو الفتوح يكشف سبب التفاهم مع رمضان صبحي في الملعب

حرص أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر الأوليمبي، على توجيه الشكر للجماهير المصرية، بعد مؤازرة المنتخب خلال جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23عاما، التي تنظمها مصر حتى 22نوفمبر الجارى.



أحمد أبو الفتوح قال: "أتمنى أن يزيد تواجد الجماهير خلال المباراة المقبلة، ونحن نعدهم بتحقيق الفوز، واسعادهم".



أحمد أبو الفتوح أرجع التفاهم الواضح بينه وبين رمضان صبحي في الجبهة اليسرى، الى تعليمات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن يواصلان ادائهما الجيد في المباريات المقبلة.



الظهير الأيسر اختتم كلامه مؤكدًا أن مواجهة غانا فى الجولة الثانية، كانت الاصعب بالنسبة له، لاسيما بعد التأخر في النتيجة مرتين.