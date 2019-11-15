التنمية المحلية فى 24 ساعة .. الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة بناء بدون ترخيص البلد

شهدت وزارة التنمية المحلية مساء أمس ، الخميس، عدد من الأحداث، حيث تابعت وزارة التنمية المحلية الشكوى الواردة إليها بشأن وجود بناء بدون ترخيص بالدور السابع بالعقار رقم 216بشارع مختار - حى حدائق القبة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية حل شكاوى المواطنين وفحص هذه الشكاوى وإزالة مخالفات البناء واستعادة هيبة الدولة.



وقامت الوزارة بالتواصل مع أجهزة محافظة القاهرة حيث أفاد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بأن العقار المشار إليه صادر له ترخيص بناء رقم 36 لسنة 1989 لبناء دور أرضى وأربعة أدوار متكررة وغرف خدمات بالسطح ،وقد قام المخالف باستكمال بناء الدور السادس بالأرضى بدون ترخيص وتحرر عن ذلك قرارات الإزالة ارقام (12816) لسنة 2016 ، (2410) لسنة 2019.



استعدت أجهزة الحى بتاريخ 22/1/2019 لتنفيذ قرار الإزالة رقم(12816) لسنة 2016 ولم يتم التنفيذ لأن الدور السادس مشغول بالسكان والمنقولات وتم مخاطبة قسم حدائق القبة لإجراء الدراسة الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم(2410) لسنة 2019( الدور السادس بالأرضى) كما قام الحى بإعلان المخالف بقرار الإزالة لتنفيذه بتاريخى 21/12/2016 وتاريخ 27/3/2019.



قام الحى يوم 3/11/2019 بالانتقال الى موقع العقار وتمت إزالة الحوائط الحاملة وإتلاف مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية بالدور السابع بالارضى وجار استكمال الإزالة بالكامل .



وشدد اللواء محمود شعراوى على عدم التهاون فى الرد على أى شكاوى ترد للوزارة بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة من المحليات موضحًا أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هى أحد العناصر الهامة فى تقييم القيادات المحلية فى جميع المحافظات.



احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بختام فعاليات 3 دورات تدريبية فى الاسبوع العاشر من الخطة التدريبية للعام المالى الحالى وهى دورات تنمية مهارات المتميزين والعاملين بمكاتب برنامج "مشروعك" فى المحافظات وتنمية مهارات مديرى إدارات التدريب بالمحافظات والدورة الثالثة للغة الإنجليزية.



واستفاد من هذه الدورات 138 متدربًا من جميع المحافظات، فيما تستمر دورة اساسيات التحول الرقمى للأسبوع الثانى على التوالى.



ويواصل مركز التنمية المحلية بسقارة فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالى للعاملين فى المحليات، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع القادم 3 دورات جديدة هى: إدارة الأزمات لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والوحدات القروية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى إضافة الى الدورة الرابعة للغة الانجليزية.



فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى دورة اساسيات التحول الرقمى وهى حقيبة جديدة ينظمها المركز هذا العام فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين ويستفيد من الدورات الاسبوع القادم 178 متدربًا من جميع المحافظات .



وأشار اللواء محمود شعراوى أن تدريب العاملين بالمحليات هو خطوة مهمة على الطريق الصحيح لخلق قيادات محلية متميزة قادرة على التنمية والتطوير مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى أداء المحليات وتحسين صورة التنمية المحلية فى المجتمع وتفعيل أداء العاملين بها وتدريبهم وتأهيلهم بما يتماشى مع متطلبات العمل فى الفترة الحالية والتوجه نحو تطبيق اللامركزية فى المحليات.

