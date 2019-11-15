حقبة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو .. المحافظ يستقبل وفدا يابانيا .. ويؤكد: الاستفادة من التجربة اليابانية في حل مشكلتي الزحام وتلوث البيئة والحفاظ على ملامح المدينة التراثية

زيادة التعاون بين القاهرة وموسكو فى مجالات الثقافة والسياحة

إنشاء مدارس ثانوية متخصصة وتوفير منح طلابية لسفر الطلاب إلى طوكيو بحث إمكانية الحصول على حافلات تعمل بالكهرباء أو بالكهرباء والوقود معًا





أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمق العلاقات المصرية اليابانية بصفة عامة في كافة المجالات وبين العاصمتين القاهرة وطوكيو بصفة خاصة اللتين تم توقيع اتفاقية تآخى بينهما عام 1990.





جاء ذلك خلال استقبال وفد مدينة طوكيو الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة السيد/ كاتسويا إيكاتاي المستشار الخاص للسيدة محافظ طوكيو للشؤون الدولية.





وأشاد المحافظ في كلمته التي ألقاها المهندس محمد حنفي السكرتير العام للمحافظة نائبا عنه بتفعيل اتفاقية التآخي بين المدينتين معربا عن رغبة المحافظة للاستفادة من التجربة اليابانية في حل المشكلات المتشابهة التي تواجه العاصمتين خاصة ازدحام السكان وتلوث البيئة مع الحفاظ على ملامح المدينة التراثية واللتان يعدان من أقدم عواصم العالم.





وأبدى المحافظ رغبة محافظة القاهرة في زيادة التعاون بين المدينتين فى مجالات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والتعليم والبيئة وزيادة المساحات الخضراء فى المدن المزدحمة والحفاظ على التراث.





وتناول اللقاء توجيه دعوات متبادلة بين محافظى القاهرة وطوكيو لزيارة المدينتين بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع اتفاقية التآخى بين المدنيتين.





واقترح المهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة زيادة التعاون بين المدينتين عن طريق إنشاء مدارس ثانوية متخصصة وتوفير منح طلابية لسفر الطلاب إلى طوكيو ، وبحث امكانية الحصول على حافلات تعمل بالكهرباء أو بالكهرباء والوقود معًا والمساعدة فى الحد من الانبعاثات الملوثة فى الجو والمساعدة فى إعادة تدوير المخلفات والتخلص من المخلفات الصلبة وقيام مدينة طوكيو بإنشاء جناح لها بالحديقة الدولية، وتبادل الخبرات فى مجال الحفاظ على التراث والاستفادة من تجربة طوكيو فى التغلب على مشاكل المرور والنقل والتخطيط العمراني وإدارة الأزمات، وتعزيز التبادل السياحى وتنشيط سياحة القاهرة، إلى جانب التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى تنشيط التبادل التجاري وبحث إقامة معارض للسلع والمنتجات بين البلدين .





وأشاد الوفد اليابانى بالامان الذى تتمتع به مصر والذى يعزز من فرص الاستثمار فيها ورحب بزيادة التعاون بين المدينتين.



