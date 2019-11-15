اخبار البرلمان| انخفاض أسعار سيارات وسلع وأجهزة كهربائية.. ومقترح لتسجيل الزواج العرفي في الشهر العقاري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الخميس 14 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
بعد تراجع سعر الفائدة والدولار | سيارات وسلع وأجهزة كهربائية تنخفض أسعارها
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض كل من سعري عائد الايداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%، يرجع إلى أسباب عديدة.
تسجيل الزواج العرفي بـ الشهر العقاري لإثبات نسب الأبناء.. مقترح برلماني
قالت النائبة شادية خضير إنه ليس هناك من يحرم ظاهرة الزواج العرفى ولم يتم تجريمه حتى الان ، إلا أن له سلبيات كثيرة منها ضياع حقوق الزوجة والأبناء فى المجتمع.
النواب يزف بشرى بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%
كشف طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 فوائد لصالح الدولة، بعد خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%.
قانون الأحوال الشخصية الجديد.. رسائل هامة للمرأة بشأن الزواج العرفي
قال اللواء شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن ينجح إلا إذا تمت مناقشته بكل شفافية فى حوار مجتمعى و ألا يتم مجاملة طرف على حساب اخر.
انتهاء مشاكل سرعة الإنترنت.. ماذا يعنى إطلاق القمر الصناعى طيبة 1
تحت مسمى "طيبة1" تستعد الدولة المصرية لإطلاق اول قمر صناعى متخصص لأغراض الاتصالات، يوم 22 من نوفمبر الجاري، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان_5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية.
بشائر الخير..البرلمان يبحث 8 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول
تشهد الجلسة العامة للبرلمان،الاثنين المقبل، مناقشة 8 مشروعات بقوانين بشأن البحث عن البترول بخليج السويس وشمال بني سويف وعدد من المناطق المختلفة بالصحراء الغربية.
مقترح برلماني بإلزام الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أعمال الصرف بتعويض مليون جنيه
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتعات العمرانية، لسحب أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي من الشركات المتقاعسة، مع إلزامها بتعويض مليون جنيه جراء الضرر الذي تسببت فيه.
ننشر تعديلات تحسين أوضاع معاشات الشرطة قبل عرضه علي جلسة النواب
ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوي بشأن سوء أوضاعها.
بعد تراجع سعر الفائدة والدولار | سيارات وسلع وأجهزة كهربائية تنخفض أسعارها
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض كل من سعري عائد الايداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%، يرجع إلى أسباب عديدة.
تسجيل الزواج العرفي بـ الشهر العقاري لإثبات نسب الأبناء.. مقترح برلماني
قالت النائبة شادية خضير إنه ليس هناك من يحرم ظاهرة الزواج العرفى ولم يتم تجريمه حتى الان ، إلا أن له سلبيات كثيرة منها ضياع حقوق الزوجة والأبناء فى المجتمع.
النواب يزف بشرى بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%
كشف طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 فوائد لصالح الدولة، بعد خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%.
قانون الأحوال الشخصية الجديد.. رسائل هامة للمرأة بشأن الزواج العرفي
قال اللواء شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن ينجح إلا إذا تمت مناقشته بكل شفافية فى حوار مجتمعى و ألا يتم مجاملة طرف على حساب اخر.
انتهاء مشاكل سرعة الإنترنت.. ماذا يعنى إطلاق القمر الصناعى طيبة 1
تحت مسمى "طيبة1" تستعد الدولة المصرية لإطلاق اول قمر صناعى متخصص لأغراض الاتصالات، يوم 22 من نوفمبر الجاري، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان_5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية.
بشائر الخير..البرلمان يبحث 8 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول
تشهد الجلسة العامة للبرلمان،الاثنين المقبل، مناقشة 8 مشروعات بقوانين بشأن البحث عن البترول بخليج السويس وشمال بني سويف وعدد من المناطق المختلفة بالصحراء الغربية.
مقترح برلماني بإلزام الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أعمال الصرف بتعويض مليون جنيه
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتعات العمرانية، لسحب أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي من الشركات المتقاعسة، مع إلزامها بتعويض مليون جنيه جراء الضرر الذي تسببت فيه.
ننشر تعديلات تحسين أوضاع معاشات الشرطة قبل عرضه علي جلسة النواب
ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوي بشأن سوء أوضاعها.