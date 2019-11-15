البحث العلمي تدعو الباحثين المصريين من الداخل والخارج للتقدم في برنامج جسور التنمية

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم بشكل استثنائي لبرنامج "جسور التنمية" وذلك بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا التابعة لوزارة الانتاج الحربي وتعتبر هذه الدعوه الاستثنائية احدى آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعميق التواصل والتشبيك مع مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالخبراء المصريين بالخارج، حيث يتم ذلك بدعم والرعاية للمؤتمر الدولي السادس والأربعين لرابطة علماء مصر في كندا وشمال أمريكا AEAS الذي سينعقد خلال الفترة من 24 وحتي 26 ديسمبر 2019 تحت عنوان "التنمية المستدامة في مصر - التطورات الابتكارية للغد" في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بالسلام.
ويعتبر برنامج جسور التنمية أحد البرامج المتعددة الأهداف والأغراض التي اطلقتها الأكاديمية منذ عام 2015، حيث انه يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطيع التقدم وإنشاء ائتلاف خاص يحل مشكلة راهنة. وعلى الراغبين التقدم في موعد اقصاه 1 أكتوبر2019 .
الجدير بالذكر انه سيتم الإعلان عن المشروعات المقبولة للباحثين المصريين المتقدمين من خلال هذه الدعوه في فاعليات المؤتمر.
ولمزيد من التفاصيل عن البرنامج او التواصل مع مسئول البرنامج : [email protected]
وللتقديم يمكنك التسجيل على نظام إدارة المشروعات على الرابط التالى : http://submission.asrt.sci.eg
ويعتبر برنامج جسور التنمية أحد البرامج المتعددة الأهداف والأغراض التي اطلقتها الأكاديمية منذ عام 2015، حيث انه يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطيع التقدم وإنشاء ائتلاف خاص يحل مشكلة راهنة. وعلى الراغبين التقدم في موعد اقصاه 1 أكتوبر2019 .
الجدير بالذكر انه سيتم الإعلان عن المشروعات المقبولة للباحثين المصريين المتقدمين من خلال هذه الدعوه في فاعليات المؤتمر.
ولمزيد من التفاصيل عن البرنامج او التواصل مع مسئول البرنامج : [email protected]
وللتقديم يمكنك التسجيل على نظام إدارة المشروعات على الرابط التالى : http://submission.asrt.sci.eg