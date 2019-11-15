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بعد قرار خفض أسعار الفائدة 1%.. البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادات البلاتينية.. رئيس المصرف المتحد: القرار يعكس تعافي وقوة الاقتصاد المصري

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1%؜ على الشهادات البلاتينية
المصرف المتحد: خفض الفائدة يعكس تعافي وقوة الاقتصاد


قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشرا على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف القاضي رئيس المصرف المتحد أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.

وأكد رئيس المصرف المتحد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته و يعود تدريجيا الي معدلاته المستهدفة، مشيرا إلى أن المصرف المتحد قرر الإبقاء علي الشهادات الماسية الثابتة العائد عند 12% بدون خفض للعائد.

وفي سياق متصل قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 1% على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13٪؜ سنوي للعائد الشهري و13.25٪؜ سنويًا للعائد الربع سنوي.

وبالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم، مع انخفاض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1٪؜ على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.
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