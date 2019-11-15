وزارة الداخلية العراقية: الطابور الخامس يهدد أمن البلاد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، إن هناك أيادٍ خفية تحاول جر قوات الأمن لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا أن "الطابور الخامس" يهدد أمن البلاد.



وأضاف: ألمحنا في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، الخميس: "ثمة إجماع شعبي على أن تكون المظاهرات مدنية وحضارية وألا تلجأ للعنف".



وتابع: "قوات الأمن تتعرض حتى الآن لهجمات مسلحة في بغداد ومحافظات أخرى لكننا حريصون على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين".



وشدد المسئول العراقي على أن جميع الأرقام غير الرسمية حول قتلى ومصابي المظاهرات غير دقيقة، مؤكدًا عدم وقوع ضحايا خلال التظاهرات التي شهدها العراق على مدار يوم الخميس.



وكان المحتجون العراقيون قد بدأوا محاولة إغلاق الجسور في وقت سابق هذا الأسبوع في إطار مساع لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.



ويتجمع آلاف الأشخاص منذ أسابيع في ساحة التحرير وسط بغداد. وتقع على نحو منتظم اشتباكات للسيطرة على جسرين آخرين قرب الساحة، مما يرفع عدد الجسور التي سدها المحتجون إلى خمسة.