تركي آل الشيخ بصحبة ميسي على حمام السباحة.. شاهد

تواجد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، برفقة المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور له برفقة ميسي، منها في منزله، ومنها على حمام سباحة.



وشهدت الأيام القليلة الماضية، نجاحا كبيرا من تركي آل الشيخ خلال موسم الرياض بالإضافة إلى مصالحته مع مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب.



وتنازل تركي آل الشيخ عن كافة القضايا التي رفعها ضد جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.





