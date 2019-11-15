ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ بصحبة ميسي على حمام السباحة.. شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:10 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
تواجد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، برفقة المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور له برفقة ميسي، منها في منزله، ومنها على حمام سباحة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، نجاحا كبيرا من تركي آل الشيخ خلال موسم الرياض بالإضافة إلى مصالحته مع مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب.

وتنازل تركي آل الشيخ عن كافة القضايا التي رفعها ضد جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصلح خير.. تركي آل الشيخ يتنازل عن قضايا الإساءات ويطالب جماهير الأحمر بهذا الامر

صفحة جديدة.. تركي آل الشيخ يتصالح مع المسيئين له بهذه الطريقة

كيف أنساك.. قصيدة شعرية جديدة لـ تركي آل شيخ

ليونيل ميسي في الرياض.. لهذا السبب

تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ ألميريا الإسباني .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 14-11-2019

مهاجم المنتخب الأوليمبي يقلد رونالدو فى مباراة الكاميرون .. شاهد

تعرف على حقيقة وفاة الصخرة the rock خلال التصوير

وائل جمعة يفتح النار على حسام البدري ولاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا

مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

تامر أمين عن تعادل منتخب مصر مع كينيا: محدش يقولي محمد صلاح غايب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

القهوة والسهر والتلفزيون.. 5 عادات تصيبك بالسكر في عز شبابك

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور