كندة علوش تكشف سر حبها في الأمومة .. فيديو

قالت الفنانة كندة علوش، إنها كانت من محبي الأطفال وكانت قريبة منهم منذ طفولتها، وكانت تتمنى الأمومة منذ صغرها، لافتة إلى انها كانت في قمة الفرح عند سماعها انها حامل في أول مولود ولكن لم تكن تجربة الأمومة صعبة بالنسبة لها.



وأضافت كندة علوش خلال لقائها عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، أنها كانت تتمنى أن تطلق على طفلتها اسم كانت تعشقه طوال عمرها، ولكن حدثت تجربة سيئة لارتباط الاسم بشخص سيئ قام بموقف غير جيد معها ولهذا قررت أن تغيره.



وأشارت كندة أن علا شقيقة الفنان عمرو يوسف، اقترحت اسم "حياة"، وهو اسم جدتي لوالدتي، وهي من أغلى شخصيات حياتي عندي وكان لها أثر كبير في حياتي وأكثر ما حبيتها فيه هو طاقة الاسم وليس حروفه وأنه سيكون من ورائه الخير، وتمنت أن تكون ابنتها محبة للحياة والحياة تحبها.



وأضحت أن عمرو يوسف خلال تربيته لحياة، إنه يقضي معها وقت طويل من اللعب والخروج وتقضية وقت معها، وهذا بالنسبة لها مساعدة كبيرة، مشيرة إلى أنها في بداية الإنجاب كانت لا تسمح لأحد بالاقتراب من الطفلة وذلك لأنها كانت تخشى عليها كثيرًا من الكسر أو الإصابة والطفلة بدأت في لفظ اسم والدها قبلها



