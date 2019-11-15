حظك اليوم الجمعة 15 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 15 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 15 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 15 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



برج الحمل

مهنيًا: تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس ورغبة في تحقيق المزيد من التقدم.

عاطفيًا: . اذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الايام الاولى من العلاقة وتعيش اجواء لا تنتسى، وتكون الظروف ملائمة جدًا وتنعم بوقت جيد وواعد جدًا.

صحيًا: يمكن أن تكون عرضة لأي وعكة صحية فجأة، المطلوب منك الوقاية والتزام مواعيد ممارسة الرياضة على أنواعها.



برج الثور

مهنيًا: يقدم لك هذا اليوم مكافأة هدية فما عليك الا ان تستفيد من نوعية الوقت الثمين فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون ان تتحرك

عاطفيًا: لا تحقد فانت طيب القلب، سامح الحبيب وابدأ صفحة جديدة، لا داعي إلى إظهار حقيقة مشاعرك إذا كنت غير قادر على تمالك نفسك، واحتفظ بملاحظاتك لنفسك حاليًا.

صحيًا: عليك أن تتدارك الأمر فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق، ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبيًا.



برج الجوزاء

مهنيًا: تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصممًا على اجتياز العقبات بشجاعة، تتاح لك الفرصة لبعض المغامرة وربما تحظى بدعم وموافقة.

عاطفيًا: لا تكون أسباب الخلاف مع الشريك ذات اهمية لكنك تتشبث بموقفٍ معاكس ظنًا منك ان المسامحة ذلٌّ لكرامتك.

صحيًا: تعود أن تقوم بتمارين التمدد عندما تستيقظ من النوم، فهو يعزز الدورة الدموية والهضم ويخفف من آلام الظهر إن وجدت.



برج السرطان

مهنيًا: لا تهمل عملًا أو مسؤولية، الجو ضاغط ويسيطر القلق، وتزداد التحديات فكن جاهزًا.

عاطفيًا: علاقتك بمن تكن له مشاعر الحب بدأت تنضج معالمها، لكنك لا تزال مترددًا في اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

صحيًا: إنتبه لسلامتك ولصحتك، أضبط ردات فعلك وحافظ على مزاجك هادئًا حتى لا تصطدم بالمحيط.



برج الاسد

مهنيًا: تعيش يومًا غنيًا ومتألقًا، ترتفع المعنويات ما يجعل الآذان مصغية إليك، ويتحدث عن وضع مهني جيد وربما تسجل هدفًا ناجحًا.

عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده، وفي المقابل حرص الشريك عليك مبرّر لأنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك تجاهه.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء، وإذا أحسس أن الأمور تفلت من يدك، سارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.



برج العذراء

مهنيًا: قد تشعر بالارتباك، تمالك أعصابك وقدم أفضل ما لديك، ولا تلق اللوم على أحد ولا تتذمر.

عاطفيًا: تطال التأثيرات الوضع العاطفي فينتعش بشكل ملموس، ويكون لحضورك الشخصي وقعٌ جميلٌ وتأثير بارز.

صحيًا: وضعك الصحي جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة، لكن حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.



برج الميزان

مهنيًا: ماذا يحمل إليك هذا اليوم؟ هل تنجح جهودك؟ يفتح أمامك أبواب الحظ والطمأنينة والانفراج، وتكون محاطًا بالحماية التي ترافقك حتى نهاية الشهر تقريبًا .

عاطفيًا: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة، والمرحلة المقبلة ستكون أفضل، لا تفسح في المجال أمام التدخلات لأنها تؤدي إلى إشكال مع من تحب، وهذا يعدّ إنذارًا للمستقبل.

صحيًا: تتمتع بأعصاب مرتاحة ما يساعدك على ممارسة أعمالك بكل ثقة، وعليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة.



برج العقرب

مهنيًا: يوم مناسب للقيام بتحركات جريئة على الصعيد المهني، تكون المفاوضات ناشطة وواعدة، ولن يخيب أملك.

عاطفيًا: كن أكثر جدية وانفتاحًا مع الشريك، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود، والغيرة من الأسباب السلبية في العلاقة، فحاسب نفسك قبل الآخرين.

صحيًا: لا بد من الاهتمام بالوضع الصحي، وتجنّب القيام بنشاطات رياضية في الأماكن الباردة واحم نفسك جيدًا.



برج القوس

مهنيًا: : تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.

عاطفيًا: تقصّر في واجباتك العاطفية على نحو غير معتاد، وتخيّب آمال بعض الذين اتكلوا عليك لتقف إلى جانبهم وتساعدهم.

صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.



برج الجدي

مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة في انتظارك، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجددًا.

عاطفيًا: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك، وتبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضّر لمشروع سرّي.

صحيًا: تناول الطعام في ساعة متأخرة من الليل لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضرّ، وقد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا.



برج الدلو

مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.

عاطفيًا: حان الوقت للتفكير ووضع خطط مستقبلية لحياتك مع الشريك، مع تجنّب التحدث فى المشاكل التي وقعت في الماضي حتى لا تنكأ جروحًا قديمة.

صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافًا عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.



برج الحوت

مهنيًا: لا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك، قد تسمع ما لا تحبه أو يقع اللامنتظر، إبق حذرًا وافتح قلبك وذهنك للجديد.

عاطفيًا: يحمل معه هذا اليوم المفاجآت السارة، وتحاول خلاله العبور إلى حياة جديدة مليئة بالإثارة والرومانسية والعواطف الجياشة.

صحيًا: تكون مهملًا ولا توفر لنفسك الراحة الكافية، لكن سرعان ما تدرك أن لصحتك تأثيرًا كبيراُ في نفسيتك، فتسعى لتحافظ عليها سليمة ومعافاة.