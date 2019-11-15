إصابة 150 تلميذا باشتباه تسمم ببني سويف .. ووزيرة الصحة تطمئن عليهم بالزيارة ..صور

-إصابة 150 تلميذا باشتباه تسمم ببني سويف

-قيادات مديرية الصحة تتخذ إجراءات وقائية للتعامل معها

-خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين



شهدت محافظة بني سويف إصابة 60 تلميذا بتسمم غذائي، بمدرسة محمد على بقرية الجفادون بالفشن ، جنوب المحافظة ، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لإجراء فحوصات طبية لهم وعمل غسيل معدة.



وأكد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، انتقل وقيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم إتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي" وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه ثبت بعد الفحوصات الأولية أن الحالات عبارة عن تلبك معوي وليس تسمم غذائي، مشيرًا إلى أن العشرات من أولياء الأمور يتوافدون بصحبة ابنائهم على المستشفيات والوحدات الصحية، فور إنتشار الخبر، للإطمئنان على ابنائهم بعدما انتشر خبر تسمم التلاميذ بسبب الوجبات المدرسية.



وأوضح "حميدة" أنه سيتم خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة التي تقوم بها مديرية الصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ، مضيفًا أنه تم إرسال عينات من الوجبات تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها وذلك لمزيد من الاطمئنان وتحديد السبب الفعلي.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه اتخذ الإجراءات المتبعة في تلك الحالات، والتي تضمنت أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية التي تم تناولها اليوم، وتم أرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.



كما شهدت المحافظة ارتفع عدد التلاميذ المصابين باشتباه في تسمم غذائي، عقب تناول الوجبة المدرسية، إلى ١٤٠ حالة، جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي.



تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مستشفى الفشن المركزي بوصول عشرات التلاميذ إلى المستشفى مصابين باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية.



جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلاميذ، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.



كما استقبل المحافظ بنى سويف، وزيرة الصحة وذلك خلال زيارتها إلى مستشفى الفشن المركزى.



ورفعت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة حالة الطوارئ للدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.



وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لأخذ أقوال الطلاب حول الواقعة.



وأكد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، أنتقل برفقة قيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي.



وتابع حميدة أنه تم إتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي" وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.



وأشار إلى أن العشرات من اولياء الأمور يتوافدون بصحبة ابنائهم على المستشفيات والوحدات الصحية، فور إنتشار الخبر، للإطمئنان على أبنائهم بعدما أنتشر خبر تسمم التلاميذ بسبب الوجبات المدرسية.



كما تم أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية التي تم تناولها اليوم، وتم أرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.



وأوضح "حميدة" أنه سيتم خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة التي تقوم بها مديرية الصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ، مضيفًا أنه تم إرسال عينات من الوجبات تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها وذلك لمزيد من الاطمئنان وتحديد السبب الفعلي.

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف أنه تم خروج بعض الحالات للطلاب المصابين بعد الحصول على كافة الرعاية الطبية لهم ، وإجراء الفحوصات ، والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لهم.



وأكد وكيل الوزارة علي انه تم أخذ أرقام تليفونات أولياء الأمور لمتابعة الحالة معهم ، مؤكدا على أن الوضع الصحي بشكل عام مستقر لجميع التلاميذ ، وأن الحالات المتواجدة بالمستشفى نتيجة ايحاءات ،وذلك يحدث طبيا في مثل هذه الحالات ، وبعض الحالات تم نقلها لمستشفى بني سويف النموذجي .

