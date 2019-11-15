وزير الأوقاف: أخطر شيء الحديث في الشأن العام باسم الدين دون دراية.. صور

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة في جلسة الحوار الوطني التحضيرية الأولى لمؤتمر ( الشأن العام ) الذي عقد بمقر صحيفة الجمهورية.



وأكد وزير الأوقاف، في كلمته أن قضية الشأن العام قضية أمن قومي ، ويجب على من يتحدث في الشأن العام أن يكون مؤهلًا للحديث فيه ، وإذا كنَّا نبحث عن وضع ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام فإننا نؤكد على أهمية التأهيل والتثقيف الوطني الجاد في هذه القضية.



وأشار إلى أن قضية الشأن العام قضية محورية ، لا تخص الدولة المصرية وحدها ، إنما هي قضية في غاية الأهمية ، يمكن أن يكون تناولنا لها أبعد أثرا في تحديد ضوابط الحديث في الشأن العام ، تفيد منه الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية ذات الاهتمام بالشأن العام ، علمًا بأن هناك جهات شديدة الخصوصية في العالم كله لا يمكن أن تكون كلأ مباحًا للحديث ممن يعلم وممن لا يعلم ، مثل الحديث في الشئون العسكرية ، والشئون الطبية ، مؤكدًا أن من أخطر التجاوزات هي ما يحدث باسم الدين أو الخطاب الديني دون علم أو دراية .



حضر الجلسة، اللواء/ محمد العصار وزير الإنتاج الحربي ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، والدكتور سامي محمد ربيع الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، والأستاذ / حمدي الكنيسي ، والأستاذ / كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الذي أدار الجلسة ، والأستاذ / سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ، والأستاذ / عبد الرازق سليم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ، والأستاذ / علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، والأستاذ / عبد الله حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق ، ولواء دكتور / علاء عبد المجيد ، والدكتور / عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ، والأستاذ / محمد الأبنودي رئيس تحرير صحيفة عقيدتي.