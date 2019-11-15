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رياضة

مواجهة نارية .. جنوب أفريقيا أمام نيجيريا في الجولة الختامية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يسدل الستار مساء اليوم الجمعة ، على منافسات مرحلة المجموعات في النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما ، بلقاءين في الجولة الختامية للمجموعة الثانية ، حيث يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره النيجيري في تمام الثامنة على ملعب السلام وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبي كوت ديفوار وزامبيا على ملعب القاهرة الدولي.

الفوز على منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية بهدف تيبوهو موكوينا ضاعف من حظوظ منتخب جنوب أفريقيا في بلوغ نصف النهائي رغم التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام زامبيا.

4 نقاط منحت عناصر المدرب ديفيد نوتواني صدارة الترتيب قبل هذا اللقاء وجعلتهم في حاجة لنقطة واحدة لبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي رغم خروج الفريق من الباب الصغير في ظهوره الأول في المغرب 2011 عندما اكتفى بتعادلين مع كوت ديفوار والجابون ثم خسر أمام (0 – 2) أمام مصر.

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نجح منتخب نيجيريا (حامل اللقب) في تجاوز صدمة الخسارة أمام كوت ديفوار في اللقاء الأول (0 – 1) وحصد فوز ثمين على زامبيا في الجولة الثانية بعد أن حول تأخره بهدف لفوز بثلاثية وارتقى من المركز الأخير للمركز الثاني برصيد 3 نقاط.

إماما أماباكابو المدير الفني للمنتخب النيجيري يُدرك أهمية الفوز من أجل التأهل في الطريق لبلوغ النهائيات التي تملك فيها بلاده السجل الأفضل بين كل منتخبات القارة بثلاثة ميداليات بدأت بذهبية أتلانتا 1996 مع الهولندي جو بونفرير ثم فضية وبرونزية في بكين 2008 وريو دي جانيرو 2016 مع سياسيا سامسون.
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