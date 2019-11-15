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ديني

الإسلام عمل وسلوك.. نماذج من حياة التابعين.. خطبة الجمعة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:30 ص
الإسلام عمل وسلوك
الإسلام عمل وسلوك نماذج من حياة حياة التابعين.. خطبة الجمعة
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم،ـ بعنوان: "الإسلام عمل وسلوك، نماذج من حياة التابعين".

وأكدت وزارة الأوقاف أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا (عزوجل) والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية؛ إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس، فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف.
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