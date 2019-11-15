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رياضة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. كوت ديفوار الأوفر حظا وزامبيا تتمسك بالأمل الضعيف

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي منتخبي كوت ديفوار وزامبيا في منافسات الجولة الثالثة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما ، وهي مواجهة نارية.

ويبدو منتخب كوت ديفوار الأوفر حظًا في التأهل بعد أن جمع 3 نقاط في أول جولتين من فوز مباغت على نيجيريا بهدف سيلاس جناكا ثم خسارة غير متوقعة أمام جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.

الفوز على "الرصاصات النحاسية" تضمن للعملاق الإيفواري بلوغ المربع الذهبي دون النظر لنتيجة لقاء ملعب السلام ’ والتعادل أيضًا يمنحه بطاقة العبور بشرط انتهاء لقاء نيجيريا وجنوب أفريقيا بفوز الأخير.

ورغم حصوله على نقطة يتيمة من تعادل مع جنوب أفريقيا (0 – 0) بالجولة الأولى ثم خسارة أمام نيجيريا (1 – 3) في الجولة الثانية يتمسك منتخب زامبيا بآماله الضعيفة في التأهل لو تمكن من الفوز في هذا اللقاء وجاءته هدية من ملعب السلام بفوز جنوب أفريقيا على نيجيريا.

تكافؤ وندية بين المنتخبين

هذه المواجهة ستكون الخامسة بين المنتخبين في أخر 12 عامًا حيث بلغت كوت ديفوار نهائيات دورة بكين 2008 بعد تصدرها المجموعة الثانية التي جمعتها مع زامبيا والسنغال ومالي برصيد 15 نقطة علمًا بأنها تفوقت في المواجهات المباشرة على "الرصاصات النحاسية" بخسارتها (0 – 2) في الجولة الأولى ثم فوزها (4 – 1) في أبيدجان بالجولة الخامسة.

في تصفيات النسخة الثانية عام 2015 تجدد الموعد بين المنتخبين في المرحلة الثالثة الحاسمة ونجح منتخب زامبيا في رد الاعتبار وتأهل للنهائيات بفارق ركلات الترجيح بعد أن تعادلا سلبيًا في اللقاءين.
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