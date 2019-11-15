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ديني

وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالمنوفية صباح اليوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
وزير الأوقاف يلتقي
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالمنوفية صباح اليوم
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محمد شحتة
يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، قيادات الدعوة بمحافظة المنوفية، في إطار جولاته الميدانية ولقاءاته المتتابعة بقيادات العمل الدعوي على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "الإسلام عمل وسلوك، نماذج من حياة حياة التابعين".

وأكدت وزارة الأوقاف أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا (عزوجل) والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية؛ إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس، فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف.
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