تحكم في انفعالاتك.. نصيحة الأبراج لمواليد 15 نوفمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 15 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 15 نوفمبر، فإن ذلك يعني أن لديك شخصية ساحرة وحسا فنيا وقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف.. أنت أيضا ماهر ولبق وعاطفي وحساس، وتتمسك كثيرا بجذورك العائلية.



وأضافت أن مواليد 15 نوفمبر، في عام ٢٠١٩ أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.