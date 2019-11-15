بعد تأهل مصر وغانا.. الأفضلية لجنوب إفريقيا وصراع ثلاثي على البطاقة الثانية في ختام المنافسات

يسدل الستار مساء (الجمعة) على منافسات مرحلة المجموعات في النسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بلقاءين في الجولة الختامية للمجموعة الثانية؛ حيث يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره النيجيري في تمام الثامنة على ملعب السلام وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا كوت ديفوار وزامبيا على ملعب القاهرة الدولي.



أفضلية "بافانا – بافانا"



الفوز على منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية بهدف تيبوهو موكوينا ضاعف من حظوظ منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ نصف النهائي رغم التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام زامبيا.



4 نقاط منحت عناصر المدرب ديفيد نوتواني صدارة الترتيب قبل هذا اللقاء وجعلتهم في حاجة لنقطة واحدة لبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي رغم خروج الفريق من الباب الصغير في ظهوره الأول في المغرب 2011 عندما اكتفى بتعادلين مع كوت ديفوار والجابون ثم خسر أمام (0 – 2) أمام مصر.



هل تستمر صحوة "النسور الخضر"؟



نجح منتخب نيجيريا (حامل اللقب) في تجاوز صدمة الخسارة أمام كوت ديفوار في اللقاء الأول (0 – 1) وحصد فوز ثمين على زامبيا في الجولة الثانية بعد أن حول تأخره بهدف لفوز بثلاثية وارتقى من المركز الأخير للمركز الثاني برصيد 3 نقاط.



إماما أماباكابو المدير الفني للمنتخب النيجيري يُدرك أهمية الفوز من أجل التأهل في الطريق لبلوغ النهائيات التي تملك فيها بلاده السجل الأفضل بين كل منتخبات القارة بـ3 ميداليات بدأت بذهبية أتلانتا 1996 مع الهولندي جو بونفرير ثم فضية وبرونزية في بكين 2008 وريو دي جانيرو 2016 مع سياسيا سامسون.



كوت ديفوار الأوفر حظًا وزامبيا تتمسك بالأمل الضعيف



في اللقاء الثاني يبدو منتخب كوت ديفوار الأوفر حظًا في التأهل بعد أن جمع 3 نقاط في أول جولتين من فوز مباغت على نيجيريا بهدف سيلاس جناكا ثم خسارة غير متوقعة أمام جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.



الفوز على "الرصاصات النحاسية" يضمن للعملاق الإيفواري بلوغ المربع الذهبي دون النظر لنتيجة لقاء ملعب السلام ’ والتعادل أيضًا يمنحه بطاقة العبور بشرط انتهاء لقاء نيجيريا وجنوب أفريقيا بفوز الأخير.



ورغم حصوله على نقطة يتيمة من تعادل مع جنوب إفريقيا (0 – 0) بالجولة الأولى ثم خسارة أمام نيجيريا (1 – 3) في الجولة الثانية يتمسك منتخب زامبيا بآماله الضعيفة في التأهل لو تمكن من الفوز في هذا اللقاء وجاءته هدية من ملعب السلام بفوز جنوب أفريقيا على نيجيريا.



تكافؤ وندية بين المنتخبين



هذه المواجهة ستكون الخامسة بين المنتخبين في آخر 12 عامًا؛ حيث بلغت كوت ديفوار نهائيات دورة بكين 2008 بعد تصدرها المجموعة الثانية التي جمعتها مع زامبيا والسنغال ومالي برصيد 15 نقطة علمًا بأنها تفوقت في المواجهات المباشرة على "الرصاصات النحاسية" بخسارتها (0 – 2) في الجولة الأولى ثم فوزها (4 – 1) في أبيدجان بالجولة الخامسة.



في تصفيات النسخة الثانية عام 2015 تجدد الموعد بين المنتخبين في المرحلة الثالثة الحاسمة ونجح منتخب زامبيا في رد الاعتبار وتأهل للنهائيات بفارق ركلات الترجيح بعد أن تعادلا سلبيًا في اللقاءين.



تأهل مصر والكاميرون عن المجموعة الأولى



كانت منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة قد اختتمت مساء الخميس بتأهل الثنائي مصر وغانا لنصف النهائي بعد فوز "الفراعنة" على الكاميرون (2 – 1) على ملعب القاهرة الدولي و"البلاك ستارز" على مالي (2 – 0) على ملعب السلام.



بهاتين النتيجتين رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط حافظ بها على صدارة الترتيب مقابل 4 نقاط لغانا منحتها البطاقة الثانية بفارق نقطة عن منتخب الكاميرون.