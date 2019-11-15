عصام مرعي: الزمالك حقق الهدف من ودية الأميرية.. والناشئين أهم المكاسب

أكد عصام مرعي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن لقاء الأميرية الودي الذي خاضه الفريق أمس الخميس يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.



وأضاف مرعي أن الفريق قدم مستوي واداءا طيبا وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، مشيرا إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ امور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيسي من اللقاء الودي.



كما أشار مدرب الزمالك: "نسعي للاستفادة بأقصى درجة من مثل هذه المباريات الودية استعدادا للظهور بأفضل شكل ممكن عقب استئناف المسابقات، التي نشارك فيها.. و قمنا بالاطمئنان علي محمد عبدالشافي عقب مشاركته بالشوط الثاني عقب عودته من الاصابة التي كان يعاني وهي عبارة عن نزلة برد شديدة".



وتابع مرعي: "وقفنا أيضا في اللقاء على الجاهزية الفنية لمحمود عبدالرازق شيكابالا وتم الاطمئنان عليه بشكل اكبر عقب مشاركته ايضا بلقاء وادي دجلة الودي السابق في جزء من اللقاء ".. كما أشركنا عددا من الناشئين وظهروا بمظهر مبشر وطيب وذلك في اطار سياسة الجهاز الفني لاكسابهم حساسية الاحتكاك مع الفريق الاول تمهيدا للاستعانة بأي منهم مستقبلا.



وفاز الزمالك على الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب النادي استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نهاية شهر نوفمبر الحالي.