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فن

oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
صدى البلد
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محمد صبحى
وقع اختيار شركة oppo العالمية علي الميجا ستار محمد حماقي كسفيرا لحملتها وواجهة دعائية لها بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

جاء اختيار حماقي باعتباره أفضل مطرب عربي لديه شعبية كبيرة لدي الكبار والشباب من مختلف الأعمار منذ إنطلاق مشواره الفني الذي يتخطى ال ١٥ عام.

كما أن حماقي المصري الوحيد المشارك كعضو لجنة تحكيم في أضخم برنامجي مواهب بالعالم العربي وهما "زا فويس" ز "زافويس كيدز" .. بالإضافة إلى تصدر أغانيه قوائم الأكثر استماعا علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

جاء تنصيب حماقي سفيرا لحملة oppo بإفريقيا والشرق الأوسط خلال إحيائه حفل إطلاق Renoo 2 oppo والذي اشعله بعدد كبير من أغانيه المميزة بداية من "نفسي ايقي جنبه" التي شهدت هتافات الإستقبال وصيحات الإعجاب بعدها قدم "كل يوم من ده" ؛"يزلزل" ،"ياستار" ، "صور" ،"من البداية" ،"واعمل ايه" و "قالوا عنك"، "راضيني"،" من قلبي بغني" ،"اجمل يوم" ، "دنيتي اتغيرت"،"واحدة واحدة" و"مابلاش" ،"احلي حاجة فيكي"،" قارين نعملها" .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية.
oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور
oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور
oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور
oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور
oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور
oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور
oppo العالمية تنصب حماقي سفيرا لحملتها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ..صور
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