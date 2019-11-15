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حوادث

عودة المرور لطريق مرسى علم - شلاتين بعد 120 دقيقة من إغلاقه بسبب السيول

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
صورة تعبيرية - أرشيفية
صورة تعبيرية - أرشيفية
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق مرسى علم - شلاتين بعد إغلاقه لمدة ساعتين بسبب اندفاع مياه الأمطار إلى مناطق مخرات السيول.

وتابعت الإدارة في بيان لها، أنه عقب ورود إخطار بوجود اندفاع المياه تم إغلاق الطريق المشار إليه من الكيلو 14 وحتى الكيلو 120 في الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية ورفع المياه.

وتابعت المصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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