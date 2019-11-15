من ياسمين صبري لـ درة وأحلام .. أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع

تألقت خلال هذا الأسبوع باقة كبيرة من نجمات الفن والمشاهير بمجموعة رائعة و مختلفة من الإطلالات التي مزجت بين التصميمات الكلاسيكية و العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وقد أثارت بعض الإطلالات جدلا حول أسعارها التى كان بعضها مبالغ فيه وفقا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى.



فتألقت الفنانة ياسمين صبرى بفستان عصري خلال استضافتها فى برنامج صاحبة السعادة وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، وتميز الفستان بنقوشات الورد الكبيرة التى جمعت بين اللون الأحمر والأخضر، وقد بلغ سعر فستان ياسمين صبرى 3,670 دولار، أى يقرب من 60 ألف جنيه مصرى، ونسقت مع إطلالتها ساعة ذهبى بلغت 19 ألف دولار أي ما يعادل 299 ألف جنيه.



بينما ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد خلال تواجدها فى دبى بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، مرتدية فستانا أحمر محتشما وذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية Valentino، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وقد بلغ سعر فستان ريا أبى راشد 4980 دولارا، ونسقت معه كلاتش متوسط الحجم باللون الرمادى من دار الأزياء العالمية 8400 درهم إماراتي، كما أكملت أبى راشد بمجوهرات فخمة من BVLGARI، مرتدية أقراط متوسط الحجم بـ 94,000 درهم إماراتي، وخاتم بلغ 50,000 درهم.



تألقت ميلانيا ترامب برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقبالهما، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته في البيت الأبيض، بمعطف باللون أزرق مزين بأزرار سوداء، وهو من Altuzarra، ووصل سعره 2295 دولار .



ظهرت الفنانة الخليجية أحلام فى إحدى جلسات التصوير بـ سالوبيت من دار الأزياء العالمية ديور، وبلغت تكلفة إطلالة أحلام 7934 ريال سعودي، أي ما يعادل من 35 ألف جنيه مصرى.



ارتدت الفنانة التونسية درة فستان أبيض خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء dolce and gabbana، وقد وصل سعر فستان درة إلى ١٨،٣٦٠ دولار أمريكى.



بينما اختارت الفنانة إليسا فستان أحمر طويل ذا أكمام مكشوفة، من مصممة الأزياء Stella McCartney، خلال إحيائها حفلا فى باريس وتميز التصميم بأنه بسيط ولا يحمل أى نقوشات، وانتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون البيج، وبلغ سعر فستان الفنانة اللبنانية إليسا فى باريس 2370 يورو، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه مصرى.