التحفظ على جثة شاب أقدم على الانتحار شنقا بأعلى سطح منزله

شهدت مدينة حادثًا مأساويا اثر قيام طالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب دمنهور، على الانتحار بشنق نفسه بأعلى سطح منزله الكائن بحى شبرا بدائرة القسم وتم الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى تحت تصرف النيابة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور يفيد بوصول المدعو، عمرو .ع .ن ، 20 سنة، ومقيم بشارع الروضة بشبرا دمنهور جثة هامدة للمستشفى التعليمى.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين، الشاب بشنق نفسه أعلى سطح منزله بالدور الرابع بالعنوان المشار إليه، ووصل للمستشفى جثة هامدة.



تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.