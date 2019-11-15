زهراء المعادي تعاني من الكلاب الضالة

أرسل القارئ محمد احمد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد عن انتشار الكلاب الضالة بشارع عمر بن الخطاب بزهراء المعادي.



وقال محمد في شكواه: "نحن أهالى زهراء المعادي نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".



وطالب القارئ المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.





