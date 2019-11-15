التنظيم الدولي للإخوان يفشل في تنظيم مؤتمر صحفي وعناصره تعتدي على أحد المصريين

للمرة الثانية على التوالي يفشل تنظيم الإخوان الإرهابي في تنظيم مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل.



ووجه أحمد مفرح عضو التنظيم الإرهابي و عدد من الكتاب والصحفيين الأجانب المعروف بتوجههم ضد مصر إلى مؤتمر صحفي بنادي صحافة بجنيف، لكن لم يحضره إلا أربعة مراسلين كانوا متواجدين بالمصادفة داخل النادي وبالطبع مراسل قناة الجزيرة وعندما حضر أحد المصريين الشرفاء وعارض آراءهم قاموا بطرده وسبه بألفاظ تظهر حقيقة تلك الجماعة .



وكانت الجماعة فشلت أمس في تنظيم وقفة احتجاجية أمام الكرسي المكسور المتواجد أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.



وحاول أحد عناصر الإخوان الاعتداء على أحد الصحفيين أثناء تصويره المظاهرة التي دعا إليها التنظيم الدولي للإخوان.



المظاهرة حضرها 10 أغلبهم كان من غير المصريين، ولم يحضر أحد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية باستثناء أحمد عفيفي وياسر عفيفي أسرتيهما وهو ما تسبب في خلل بين العدد القليل الحاضر وغادروا سريعا من أمام مقر المجلس الدولي لحقوق الأنسان.



تأتي محاولة الحشد والتظاهر من جانب التنظيم الدولي للتغطية على نجاح الوفد المصري في إقناع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وآلية الاستعراض الدوري الشامل بسلامة موقف مصر الحقوقي.



ورغم محاولات الجماعة الضغط لدعوة عناصرها المقيمة فى أوروبا للمشاركة فى تلك التظاهرة إلا أن الخلافات الناشبة داخل التنظيم الدولى

أثرت على المشاركة فى المظاهرة بشكل كبير .



كما عجز الإخوان عن افتعال أي مشكلات خلال مناقشة تقرير مصر ظهر الأمس فى إحدى الندوات التى نظمتها إحدى الجمعيات التابعة للجماعة حيث لم يشارك فيها سوى ثمانية أشخاص وهو ما أكد ضعف تواجد الإخوان في الأروقة الدولية و تأثيرهم المحدود وذلك علي خلاف ما تظهره منابرهم الإعلامية المدعومة من دول لها أغراض سياسية دنيئة تجاه مصر .