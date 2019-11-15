مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

شهدت الإمارات العربية المتحدة ضبابًا كثيفًا خلال السنوات الماضية على أجزاء مختلفة منها بدرجات عالية وكثيفة تسببت في حوادث طرق عديدة ودم وضوح للرؤية.



وقد حاول مصور إماراتي إبراز هذا الواقع بطريقة خيالية رائعة ومخيفة في نفس ذات اللحظة، وقد لاقى الفيديو إعجابًا كبيرًا ودهشة مستخدمي انستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي.



قام المصور الإماراتي «خالد الحمادي» بتوجيه عدسته على مدينة أبوظبي من كادر علوي واسع فوق أحد أبراجها الشاهقة المعروفة بـ«أبراج الأمة».



يظهر في مقطع الفيديو المنشور على موقع انستجرام الضباب وهو يقتحم المدينة كالفيضان المائي الذي يغطي الأبنية وكأنه يبتلعها مما يوحي بمشهد خيالي عالي الدقة لكنه واقع بالفعل.



كتب خالد على صفحته "من اللحظات الخيالية التي كنت اتمنى تصويرها: بداية دخول الضباب المدينة، وكان التايم لابس.. أكثر من 5 ساعات في نفس المكان، وأكثر من 1500 صورة"، وقد استغرق التصوير من الخامسة فجرًا ولمدة 3 ساعات ونصف.