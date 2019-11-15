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بين الناس

إمبابة تعانى من تكسير الطرق

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
تكسير الطرق
تكسير الطرق
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احمد قطب
أرسلت القارئة إيمان عبد الغفار شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تهالك الأسفلت بطريق إمبابة الرئيسي.

وقالت عبد الغفور في شكواها، نحن سكان منطقة إمبابة نعاني من تهالك الأسفلت الرئيسي بالمنطقة مما يؤثر بالسلب على السيارات بالإضافة إلى زيادة التكدس المروري بسبب هذا التهالك.

وطالبت عبد الغفور بضرورة رصف الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية لمنطقة إمبابة حفاظا على سلامة قاطني المنطقة ، وللقضاء على الزحام المرورى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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