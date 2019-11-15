إمبابة تعانى من تكسير الطرق

أرسلت القارئة إيمان عبد الغفار شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تهالك الأسفلت بطريق إمبابة الرئيسي.



وقالت عبد الغفور في شكواها، نحن سكان منطقة إمبابة نعاني من تهالك الأسفلت الرئيسي بالمنطقة مما يؤثر بالسلب على السيارات بالإضافة إلى زيادة التكدس المروري بسبب هذا التهالك.



وطالبت عبد الغفور بضرورة رصف الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية لمنطقة إمبابة حفاظا على سلامة قاطني المنطقة ، وللقضاء على الزحام المرورى.



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