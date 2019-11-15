انقلاب سيارة محملة 66 طن قمح في ترعة بالمنيا

انقلبت سيارة محملة بالقمح داخل ترعة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا دون وقوع إصابات.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بانقلاب سيارة نقل رقم 7228 د ا ج، بمقطورة رقم 6178 وم ر داخل ترعة قرية بني صامت في بني مزار، دون وقوع مصابين.



انتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان الحادث، وتبيّن أن السيارة كانت قادمة من محافظة بورسعيد ومحملة بـ66 طن قمح، في طريقها لصومعة بني مزار، وانقلبت بالترعة لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة عليها.



انتشلت الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية الري، السيارة من الترعة وتقرر التحفظ عليها لحين إخطار النيابة العامة للتصرف في الواقعة التي تحرر عنها المحضر رقم 9762 إداري بني مزار.